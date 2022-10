Sicurezza: Salvini, punire come assassini stupratori e pedofili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "Lo stupratore, come il pedofilo, va punito come l’assassino, con l’aggiunta di metterlo in condizione di non rifarlo mai più". Lo scrive su Facebook il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, Matteo Salvini, commentando la notizia dello stupro di una studentessa di 23 anni a Torino. (Rin)