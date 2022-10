Usa: Twitter, Elon Musk cancella il Cda e diventa amministratore unico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elon Musk ha rimosso dall’incarico tutti gli altri membri del consiglio di amministrazione di Twitter, diventando l’unico amministratore della piattaforma dopo aver completato l’accordo da 44 miliardi di dollari raggiunto ad aprile per l’acquisizione della società. In una comunicazione inviata oggi alla commissione titoli e scambi del Congresso Usa, l’azienda ha precisato che il provvedimento è stato applicato sulla base di quanto concordato all’interno dell’accordo di acquisizione. Di conseguenza, i consiglieri Bret Taylor, Parag Agrawal, Omid Kordestani, David Rosenblatt, Martha Lane Fox, Patrick Pichette, Egon Durban, Fei-Fei Li e Mimi Alemayehou sono stati rimossi dai rispettivi incarichi. L’annuncio segue di pochi giorni il licenziamento di alcuni top manager della società, tra cui l’amministratore delegato, Parag Agrawal, il chief financial officer, Ned Segal, e il capo dell’ufficio legale, Vijaya Gadde. (Was)