Governo: Mattarella firma decreto su giustizia, Covid e raduni illegali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato questa sera il decreto legge, varato oggi dal Consiglio dei ministri, in materia di giustizia, ergastolo ostativo, Covid e contrasto ai raduni illegali. Nel dettaglio il presidente ha firmato il decreto recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefìci penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti Sars-Cov-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. Firmata anche la nomina dei sottosegretari di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri e presso i ministeri e il ddl di conversione in legge del decreto-legge recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefìci penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti Sars-Cov-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. (Rin)