Ucraina: Tajani, faremo di tutto per garantire difesa Kiev

- Il governo italiano farà di tutto per garantire la difesa dell’Ucraina, perché un’Ucraina che si difende può trattare con Mosca. Lo ha detto il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani, intervenendo a “Quarta Repubblica”. “Noi vogliamo che si arrivi alla pace, non vogliamo che si chiudano gli spazi diplomatici”, ha detto Tajani. “Invitiamo la Russia a ripensare al ritiro dall'accordo sul grano” perché così facendo “si colpisce chi vive in una situazione di grave povertà”, ha aggiunto.(Res)