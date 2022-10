Ucraina: Tajani, con Berlusconi inviato Onu si sarebbe ottenuto risultato positivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Se le Nazioni Unite avessero nominato l’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi inviato speciale Onu per cerare una soluzione alla guerra in Ucraina si sarebbe forse ottenuto un risultato positivo. Lo ha detto il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani, intervenendo a “Quarta Repubblica”. “Berlusconi è un uomo di pace, come anche io. Se lo avessero chiamato le Nazioni Unite per fare l’inviato speciale Onu si sarebbe forse ottenuto un risultato positivo”, ha detto il ministro.(Res)