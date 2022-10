Usa: elezioni, repubblicani in vantaggio per il seggio dello Utah al Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore repubblicano in carica per lo Utah, Mike Lee, è in vantaggio nella corsa per il seggio dello Stato al Senato Usa, a meno di otto giorni dalle elezioni di medio termine. Stando ad un sondaggio condotto dall’Emerson College, Lee è in vantaggio di 10 punti rispetto all’avversario, il candidato indipendente Evan McMullin, con il 49 per cento. Il senatore repubblicano ha il sostegno del 71 per cento degli elettori repubblicani, mentre il 46 per cento degli indipendenti ha dichiarato di sostenere McMullin. (Was)