Governo: Cdm, Gabrielli collocato a disposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei Ministri riunito oggi a palazzo Chigi, su proposta del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, ha deliberato le nomine e il movimento di prefetti. Lo comunica in una nota la presidenza del Consiglio. Bruno Frattasi da capo di gabinetto del ministero dell’Interno è destinato a svolgere le funzioni di prefetto di Roma; Maria Teresa Sempreviva da direttore dell’Ufficio per gli affari legislativi e relazioni parlamentari, è destinata a svolgere le funzioni di capo di gabinetto del ministero dell’Interno; Paolo Formicola è destinato a svolgere le funzioni di direttore dell’Ufficio per gli affari legislativi e relazioni parlamentari, cessando dalla disposizione ai sensi della legge n. 410/91 con incarico di vice capo di gabinetto del ministero dell’Interno per l’espletamento delle funzioni vicarie; Vittorio Lapolla da direttore dell’Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia presso il dipartimento della Pubblica sicurezza, è collocato a disposizione ai sensi della legge n. 410/91 con incarico di vice capo di gabinetto del ministero dell’Interno per l’espletamento delle funzioni vicarie; Milena Antonella Rizzi è collocata fuori ruolo presso l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn), cessando dalla disposizione ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 410, con incarico di dirigere la struttura di missione di cui all’art. 30, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 convertito in legge n. 229/2016 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"; Michele Di Bari è collocato a disposizione ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 410, con incarico di dirigere la struttura di missione di cui all’art. 30, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 convertito in legge n. 229/2016 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, cessando dalla disposizione con incarico ai sensi dell’articolo 237 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; Franco Gabrielli è collocato a disposizione con incarico ai sensi dell’art. 237 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. (Com)