Covid: Cdm, stop obbligo vaccino sanitari, eliminata sospensione

- Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge che contiene anche misure sugli obblighi vaccinali anti Covid. Il testo, si legge nel comunicato della presidenza del Consiglio, "modifica le disposizioni vigenti in materia di obbligo vaccinale, in considerazione del mutato quadro epidemiologico". In particolare, ''si anticipa dal 31 dicembre al primo novembre 2022 la scadenza dell'obbligo vaccinale per il personale esercente le professioni sanitarie, per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie e per il personale delle strutture che effettuano attività sanitarie e sociosanitarie". Inoltre, "con specifico riguardo alla categoria degli esercenti le professioni sanitarie, si elimina la misura della sospensione dall'esercizio della professione, al fine di contrastare la grave carenza di personale sanitario che si registra sul territorio". (Com)