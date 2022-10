Lazio: Lega, Durigon e Freni scelta di elevato profilo, fondamentali per Paese e Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I parlamentari della Lega eletti nel Lazio, Simonetta Matone, Giovanna Miele e Nicola Ottaviani, in una nota affermano: "Congratulazioni e buon lavoro a Claudio Durigon e a Federico Freni entrati a pieno titolo nella squadra di governo, rispettivamente come sottosegretario al ministero del Lavoro e sottosegretario al ministero dell'Economia e Finanze". Si tratta "di una scelta importante: entrambi i dicasteri sono chiamati a scelte impegnative e strategiche per il futuro del Paese, e la competenza sia di Durigon che di Freni sono un valore aggiunto non solo per l'Italia ma anche per tutto il Lazio. Una scelta - aggiungono - di elevato profilo, e un importante segnale della Lega che dimostra attenzione alle istanze del territorio, portando al governo esponenti di otto regioni italiane".(Com)