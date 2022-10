Usa: Biden si prepara a chiedere nuove tasse per le grandi compagnie petrolifere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale chiederà al Congresso di approvare nuove tasse nei confronti delle grandi compagnie petrolifere statunitensi, se il settore non prenderà provvedimenti concreti per abbassare il prezzo della benzina e rafforzare la produzione nazionale. Lo ha fatto sapere alla stampa Usa un portavoce della Casa Bianca, poche ore prima di un discorso del presidente Joe Biden, che si dovrebbe incentrare proprio sui profitti record registrati negli ultimi mesi dalle grandi società petrolifere. “Il presidente chiederà ancora una volta alle compagnie di investire i profitti record che hanno registrato in questo mesi per abbassare i costi in capo alle famiglie e rafforzare la produzione nazionale: in mancanza di provvedimenti concreti, chiederà al Congresso di approvare nuove tasse e restrizioni nei loro confronti”, ha detto. (Was)