Giustizia: da Cdm ok a ergastolo ostativo

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giorgia Meloni, del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, del ministro della Giustizia, Carlo Nordio e del ministro della Salute Orazio Schillaci, ha approvato un "decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefìci penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia" E' quanto si legge nel comunicato della presidenza del Consiglio. Il testo "dà seguito alla sollecitazione al Parlamento contenuta nell'ordinanza n. 97 del 2021 della Corte costituzionale in merito ai benefìci penitenziari da concedere ai detenuti per gravi reati che non collaborino con la giustizia". Si indicano "requisiti stringenti per recepire i rilievi della Consulta e allo stesso tempo impedire che siano ammessi a misure premiali soggetti che possano avere ancora collegamenti con il contesto criminale di provenienza. Nel formulare il testo, si è ripresa la proposta di legge - relativa all'art. 4bis dell'ordinamento penitenziario - già approvata dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura". "Nel merito", si legge ancora nel comunicato, il decreto prevede che, "ai fini della concessione dei benefici al condannato per i reati cosiddetti ostativi, non basterà la sola buona condotta carceraria o la partecipazione al trattamento ma saranno previsti l'obbligo di risarcire i danni provocati, insieme con requisiti che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o il rischio di ripristino di tali contatti, con l'esclusione pertanto di eventuali automatismi e con l'introduzione di un procedimento rafforzato di valutazione delle richieste, che prevede anche l'obbligo da parte del giudice di sorveglianza di acquisire i necessari pareri". (Com)