Governo: Conte, chiudono occhi su camicie nere e evasori

20 luglio 2021

- "Notizie dal primo, vero Cdm del governo Meloni. Su ergastolo ostativo Fd'I finalmente ci ripensa dopo l'astensione nella precedente legislatura e inizia ad accorgersi del regalo che rischiavano di fare ai boss mafiosi. Per i rave e i 'raduni' tolleranza zero. Aspettiamo di leggere la norma. Mentre è certo che per le camicie nere di Predappio e gli evasori questo governo preferisce chiudere tutti e due gli occhi. Sul Covid, infine, la destra cala la maschera tra decisioni avventate e retromarce dell'ultimo minuto. Aprono ai medici no-vax ma si rendono conto che far saltare l'obbligo di mascherine in ospedale sarebbe stata una decisione imprudente. Aspettiamo fiduciosi che arrivino novità su caro-bollette ed emergenza economica". Lo afferma il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, commentando le decisioni assunte dal primo Cdm del governo Meloni. (Rin)