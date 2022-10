Congo-Kinshasa: entra nel vivo il processo sulla morte dell'ambasciatore Attanasio, mercoledì la terza udienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà mercoledì, 2 novembre, la terza udienza del processo aperto a Kinshasa per accertare i responsabili della morte dell'ambasciatore d'Italia in Repubblica democratica del Congo (Rdc) Luca Attanasio, ucciso il 22 febbraio del 2021 nell'est congolese in un attacco armato insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci ed all'autista del Programma alimentare mondiale (Pam) Mustapha Milambo. Dopo le udienze del 12 e 28 ottobre, i cinque accusati - un sesto è sfuggito all'arresto ed attualmente ricercato - compariranno davanti al tribunale militare di Kinshasa-Gombe, inserito nella struttura carceraria militare di Ndolo, con l'accusa di aver partecipato all'assassinio dell'ambasciatore e dei suoi due accompagnatori. Secondo la polizia congolese, che a gennaio scorso li aveva presentati alla stampa come i responsabili dell'accaduto, i sei "criminali" non avrebbero tuttavia avuto l'intenzione di uccidere Attanasio ma di sequestrarlo per richiedere un riscatto di circa 998mila euro. Come riferisce "Jeune Afrique", all'udienza di mercoledì 28 ottobre il tribunale ha respinto la richiesta di libertà provvisoria avanzata dalla difesa la settimana precedente, sostenendo che una corte militare non è indicata ad esprimersi sul caso di imputati civili, mentre ha mantenuto come capi d'accusa la detenzione illegale di armi e munizioni di guerra, l'associazione a delinquere e l'omicidio. L’ambasciatore Attanasio, 43 anni, è morto dopo essere stato colpito da colpi di arma da fuoco quando il convoglio del Pam sul quale viaggiava è caduto in un’imboscata a nord di Goma, alla periferia del Parco nazionale di Virunga. (segue) (Res)