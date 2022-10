Congo-Kinshasa: entra nel vivo il processo sulla morte dell'ambasciatore Attanasio, mercoledì la terza udienza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della seconda udienza, l'accusato Issa Seba Nyani - il primo ad essere interrogato dai magistrati - ha negato le accuse e sostenuto che le ammissioni di colpevolezza registrate a suo nome gli sono state estorte sotto tortura. Parlando in lingala, l'uomo di circa 30 anni ha dichiarato di aver appreso della morte dell'ambasciatore dalla televisione, respingendo l'accusa di essere coinvolto non solo nell'attentato di Attanasio ma anche in altri rapimenti e tentativi di sequestro nell'est del Paese: presentato dall'accusa come un ex militare che nel 2012 ha integrato i ranghi della ribellione del Movimento del 23 marzo (M23), gruppo armato armato attivo nell'est congolese e che Kinshasa ritiene sostenuto dal Ruanda, Seba Nyani ha quindi sostenuto di essere un semplice autista di moto taxi arrestato per errore mentre stava lavando il suo veicolo in strada, di non conoscere i fucili di tipo Ak-47 - il modello di arma che in base all'autopsia ha sparato il colpo che ha ucciso Attanasio - e di non avere nulla a che fare con attività criminali. Nelle dichiarazioni registrate dalle forze di polizia durante l'arresto dell'imputato, Seba Nyani riconosce invece un ruolo come autista durante diversi rapimenti, denuncia alcuni suoi complici ed in particolare quello che avrebbe sparato uccidendo l'ambasciatore. In tribunale, l'uomo ha ripetuto di essere stato costretto a firmare queste dichiarazioni sotto tortura, versione supportata dai due legali che lo hanno difeso. Dopo la sospensione, il processo riprenderà ora mercoledì. (segue) (Res)