Congo-Kinshasa: entra nel vivo il processo sulla morte dell'ambasciatore Attanasio, mercoledì la terza udienza (4)

- Dopo l’annuncio congolese, la procura di Roma ha fatto richiesta di acquisire i verbali delle dichiarazioni rese dagli arrestati per esaminarli e riscontrare l’eventuale responsabilità oggettiva. Inoltre, i magistrati hanno lavorato per accelerare la missione dei carabinieri del Raggruppamento operativo speciale (Ros), impegnati a collaborare nelle indagini aperte sul caso, con l’obiettivo di arrivare ad interrogare direttamente gli arrestati e affiancare i militari agli investigatori congolesi. Dopo l'arresto dei presunti autori dell'omicidio Attanasio, a luglio i carabinieri del Ros hanno richiesto e ottenuto un totale di 40 video relativi alle indagini svolte nel Paese, con informazioni relativi sia alle attività delle persone arrestate che ai sopralluoghi effettuati dagli investigatori sui luoghi oggetto di indagine. I militari italiani sono stati inviati nel Paese centroafricano dalla Procura di Roma anche con la missione di interrogare le persone arrestate dagli investigatori congolesi, mentre a giugno la giustizia italiana ha aperto un’indagine contro un funzionario congolese del Pam che, stando a quanto riferito, aveva curato le misure di sicurezza della spedizione. In un’intervista rilasciata ad “Agenzia Nova”, il governatore militare del Nord Kivu, generale Ndima Constant, aveva da parte sua chiesto “tempo per scavare ulteriormente in direzione di prove confermate”. “Lasciateci il tempo di investigare su chi ha partecipato a questo assassinio”, ha detto Constant, in carica dallo scorso maggio, quando il presidente Felix Tshisekedi ha dichiarato lo stato di emergenza e la legge marziale su tutta la regione nel tentativo di arginare il proliferare dei gruppi armati. “Le prove ci sono, ora andiamo avanti”, ha aggiunto. Quanto alla collaborazione con i Ros di Roma, Constant aveva confermato che le autorità italiane hanno partecipato ai lavori fin dall’inizio delle indagini spostandosi in Rdc, precisando che “fino ad ora l’assassino e i suoi collaboratori non erano stati fermati”. (Res)