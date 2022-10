Lazio: Ciacciarelli (Lega), con Durigon e Freni Regione conta di più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale del Lazio, Pasquale Ciacciarelli della Lega, in una nota ha espresso le sue congratulazioni "a Claudio Durigon e a Federico Freni, nominati rispettivamente sottosegretario al Lavoro ed all'Economia". Negli anni "hanno dimostrato di conoscere a fondo le tematiche e di muoversi bene per incidere profondamente - spiega -. Con loro il Lazio conta di più, e con esso le province e i comuni. Buon lavoro ad entrambi con la consapevolezza che si impegneranno per rendere l'Italia un Paese migliore". (Com)