Usa: Georgia, il repubblicano Brian Kemp in vantaggio per la corsa a governatore

- Il governatore repubblicano della Georgia, Brian Kemp, è in vantaggio di circa sette punti percentuali rispetto alla sua avversaria democratica, Stacey Abrams, per il rinnovo dell’incarico. Stando ad un sondaggio condotto dal quotidiano “The Atlanta Journal-Constitution” e dall’Università della Georgia, Kemp è in testa con il 51 per cento dei contesti, contro il 44 per cento di Abrams. Nel documento viene sottolineato che il vantaggio del governatore repubblicano si è ridotto rispetto ai 10 punti di stacco registrati all’inizio di ottobre. (Was)