Roma: tornano i turisti per il ponte d'Ognissanti ma spendono meno

24 luglio 2021

- Zucche, festoni e dolciumi: tutto è pronto per la notte di Halloween e per il primo ponte di festa dopo la stagione estiva. Secondo i dati di Confesercenti, in Italia il 64 per cento degli italiani trascorrerà la serata tra le mura domestiche, mentre il 22 per cento si riverserà in locali, ristoranti e pub per trascorrere la festa in compagnia. Un 14 per cento, poi, busserà di porta in porta con famiglia e bambini. Anche i romani, complici le alte temperature, hanno scelto di sfruttare il ponte di Ognissanti per una gita fuori porta. Il fatturato dei locali e delle strutture turistiche del litorale del Lazio "ra oggi e domani forse toccherà i 35 milioni di euro”, afferma il presidente di Fipet Confesercenti Roma, Claudio Pica, interpellato da “Agenzia Nova”. Buone notizie anche sul centro storico della Capitale dove per il ponte festivo si “viaggia intorno ai 27 milioni di euro, con un incremento del 30 per cento rispetto allo scorso anno”, aggiunge Pica. Tuttavia secondo Fabrizio Russo, presidente di Confcommercio Roma Centro storico "la città è piena di gente ma non è gente alto spendente" poiché mancano "politiche dedicate al decoro del centro storico". (segue) (Rer)