Roma: tornano i turisti per il ponte d'Ognissanti ma spendono meno (3)

- Per il settore alberghiero, “a Roma il trend si conferma positivo, anche se leggermente inferiore rispetto al mese di ottobre con un'occupazione che si aggira intorno all’80-85 per cento", ha spiegato il presidente di Federalberghi Roma di Confcommercio, Giuseppe Roscioli. "Nonostante ci siano ancora 300 alberghi chiusi, a Roma la stima di occupazione nelle camere si aggira intorno all’85-90 per cento, sia per il ponte di Ognissanti che per la stagione complessiva di ottobre”, ha aggiunto il presidente di Assoturismo Roma e Lazio di Confesercenti, Daniele Brocchi. Una tendenza avvertita anche da Giuliana Paiela, dipendente dell’Hotel Tritone, nell'omonima via del centro: “Il weekend è andato benissimo, siamo stati al completo per tutto il fine settimana e lo saremo anche fino alla metà di novembre. Dopo due anni di stop c’è stata una ripresa generale”, ha affermato Paiela. “Questo weekend sta andando bene, ottobre è alta stagione. Non mi sembra ci sia stata un’affluenza più ampia del solito, ma non ci possiamo lamentare”, racconta, invece, la direttrice dell’Hotel San Silvestro, Francesca Lorenzetti. (Rer)