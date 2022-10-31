السياح يعودون لجسر "اونيسينتي" الإيطالي

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- القرع، الإكليل والحلويات، كل شيء جاهز لليلة الهالوين ولأول عطلة نهاية أسبوع بعد موسم الصيف، فوفقًا لبيانات اتحاد الشركات الإيطالية في التجارة والسياحة والخدمات "كونفيازيرشينتي"، سيقضي 64 في المائة من الإيطاليين المساء في المنزل، بينما يتوافد 22 في المائة على النوادي والمطاعم والحانات لقضاء الحفلة مع الهالوين، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.ووفقا للاتحاد، سوف يطرق 14 في المائة الباب من باب إلى باب مع الأسرة والأطفال. حتى الرومان، بفضل درجات الحرارة المرتفعة، اختاروا الخروج في رحلة إلى جسر "أونيسينتي".وفي حوار مع نوغا، قال رئيس كونفيازيرشينتي روما كلاوديو بيكا إن حجم مبيعات الأندية والمنشآت السياحية على ساحل لاتسيو "بين اليوم وغدًا ربما يصل إلى 35 مليون يورو"، لافتا إلى أن هناك أخبارًا سارة أيضًا بشأن المركز التاريخي للعاصمة، حيث يتم نقل حوالي 27 مليون يورو للجسر الاحتفالي، بزيادة قدرها 30 في المائة مقارنة بالعام الماضي.وقال دانيللي بروكي رئيس كونفيازيرشينتي لاتسيو وأسوتوريزمو روما "على الرغم من أنه لا يزال هناك 300 فندق مغلق، إلا أن تقديرات الإشغال في الغرف في روما تتراوح بين 85-90 بالمائة، سواء في عطلة نهاية الأسبوع أو في موسم أكتوبر بأكمله".اتجاه شعرت به جوليانا باييلا، موظفة فندق تريتوني، في الشارع الذي يحمل نفس الاسم: "مرت عطلة نهاية الأسبوع بشكل جيد للغاية، لقد تم حجزنا بالكامل طوال عطلة نهاية الأسبوع وسنظل حتى منتصف نوفمبر. بعد عامين من التوقف، حدث انتعاش عام". (نوفا)