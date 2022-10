Rifiuti: altra sentenza Tar, stop a discarica Magliano Romano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un ringraziamento - hanno proseguito Scacchi e Ciafani - al gran lavoro dell'avvocato Andrea Farì che ha costruito e portato a termine il ricorso, al comune di Magliano e al sindaco Francesco Mancini che, insieme ai sindaci dell'area Cassia-Tiberina-Flaminia, non ha mai mollato di un centimetro in una battaglia sacrosanta, e al grande impegno di tutti gli avvocati del nostro Centro di azione giuridica che in ogni territorio sono impegnati nel faticoso lavoro di contrasto giuridico alle scelte sbagliate nella gestione del ciclo dei rifiuti". Anche il consigliere regionale di Europa verde, Marco Cacciatore, in una nota ha espresso la sua soddisfazione “per una vittoria importante delle cittadine e dei cittadini”. La riconversione della discarica “contrasta con i principi sanciti dal Piano rifiuti regionale - ha spiegato Cacciatore -. Oltre alle interpretazioni sul rispetto delle distanze dai siti sensibili (scuole, centri abitati), in forza di un emendamento presentato in aula da diverse forze politiche, tra cui le destre presenti in Consiglio, che fu tra gli elementi per i quali fui allora spinto a non votare il Piano, numerose erano anche le criticità in merito alla presenza di falde nel sottosuolo, requisiti naturalistici intorno al sito, problematiche sulle infrastrutture di collegamenti e la sussistenza di possibili vincoli da usi civici sull'area. Anche per questo - ha aggiunto - ho sposato volentieri la battaglia dei comitati e dei cittadini: come Europa Verde, assieme alla collega Eleonora Evi, abbiamo portato la questione di Magliano Romano ad ogni livello istituzionale, dalla Regione al Parlamento europeo”. (segue) (Rer)