Rifiuti: altra sentenza Tar, stop a discarica Magliano Romano (3)

- Una “vittoria importante delle cittadine e dei cittadini e soprattutto del comitato No discarica Magliano Romano che ha combattuto per anni contro uno scempio reiterato”, ha proseguito Cacciatore nella nota. Ora le province del Lazio e Città Metropolitana "devono realizzare il sistema impiantistico basandosi sul quadro normativo esistente, quindi eliminando la centralità di discariche e inceneritori, dismettendo e delocalizzando i Tmb e riconvertendoli in impianti di recupero materia (ReMat). Si trattino i rifiuti - ha concluso - secondo prossimità e autosufficienza, come definito dalla legge Egato, da poco varata in Consiglio regionale: Roma quindi, come era previsto già dal Piano regionale, provveda a rispettare l'autosufficienza impiantistica sul proprio territorio, senza più gravare sul resto della Città metropolitana”. (Rer)