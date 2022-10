Governo: Anppe Vigili del fuoco, sottosegretari nominati all'Interno di alto spessore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notizia della nomina dei sottosegretari Wanda Ferro (Fd’I), Nicola Molteni (Ln) ed Emanuele Prisco (Fd’I) al ministero dell'Interno “è sinonimo di forte attenzione per la sicurezza ed il soccorso pubblico del Paese, da parte del governo Meloni". Lo dichiara in una nota il presidente del sindacato Anppe Vigili del fuoco, Fernando Cordella. "Le problematiche del ministero dell'Interno, dove operano sia i Vigili del fuoco che i colleghi della Polizia di Stato, devono essere affrontate in modo incisivo e rapido: bisogna riacquistare la centralità del lavoro umano di queste donne e di questi uomini che operano al servizio del Paese con eccezionale abnegazione, creando una collaborazione costante con l'adeguamento delle carriere e puntando sulla professionalità", sottolinea Cordella, che aggiunge: "Apprezziamo la nomina di questi sottosegretari in quanto sono stati sempre presenti e attenti al personale del comparto, ed in particolare sulle questioni del Soccorso pubblico che hanno visto, in questi ultimi anni, i Vigili del fuoco impegnati nelle tante emergenze che ciclicamente colpiscono il Paese". (Rin)