Governo: Fnopi, congratulazioni e buon lavoro a sottosegretario Gemmato

- La Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi) si congratula con il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato. La Federazione – riferisce una nota – è certa che la sua esperienza e l'alta competenza saranno di proficuo stimolo per orientare le scelte del Servizio sanitario nazionale verso il raggiungimento degli obiettivi a cui il Paese deve aspirare. Il nostro Paese – prosegue Fnopi – ha bisogno di rafforzare il proprio sistema sanitario, di definire modelli organizzativi e di governance improntati sulla costruzione di reti di prossimità territoriale per garantire cure integrate, accessibili e di qualità, più aderenti ai nuovi bisogni della popolazione. In questo processo di rinnovamento – sottolinea la nota – sarà cruciale la valorizzazione del ruolo professionale degli infermieri, patrimonio umano e professionale che ha già dato prova di rappresentare il punto di forza del nostro sistema salute. Nell'augurare buon lavoro al neo sottosegretario, la Fnopi – conclude – manifesta sin d'ora piena disponibilità per avviare un dialogo proficuo sui temi della salute. (Rin)