Russia: ministero Difesa, comunicata posizione di Mosca a Guterres circa la sospensione trasporto grano

- La Russia ha comunicato al segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres e al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite la propria posizione sulla sospensione del traffico di grano lungo il corridoio di sicurezza determinato dall'Iniziativa del Mar Nero. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri di Mosca secondo quanto rilancia la stampa locale. Il ministero precisa che la decisione è stata presa “dopo l'attacco dell'Ucraina alle navi russe a Sebastopoli e conta sull'assistenza dell'organizzazione internazionale” per ottenere garanzie dall'Ucraina sul non utilizzo del corridoio umanitario e dei relativi porti per condurre operazioni militari contro la Russia.(Rum)