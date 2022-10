Governo: Cecchetti (Lega), soddisfazione e orgoglio per nomine Morelli e Molteni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo cinque ministri lombardi, soddisfazione e orgoglio per la nomina di altri due nostri esponenti nel sottogoverno. Complimenti ad Alessandro Morelli, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega al Cipe, e a Nicola Molteni, sottosegretario all'Interno. Persone di valore, competenti ed esperte, che daranno il loro contributo all'Esecutivo e a tutto il territorio lombardo". Lo dichiara in una nota il deputato Fabrizio Cecchetti, segretario d'aula alla Camera e coordinatore regionale lombardo della Lega Salvini Premier. (Com)