- Aspi comunica che sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino della segnaletica orizzontale, dalle 22 di giovedì 3 alle 2 di venerdì 4 novembre, sarà chiusa la stazione di Casalpusterlengo, in entrata in entrambe le direzioni - verso Milano e Bologna - e in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Basso Lodigiano o di Lodi.(Com)