Ucraina: Zelensky a colloquio con segretario Onu Guterres su accordo grano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha avuto un colloquio telefonico con il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, in cui ha confermato “l’impegno di Kiev” sull’accordo per il trasporto di grano dai porti del Mar Nero. Lo ha reso noto lo stesso Zelensky attraverso Twitter. “Ho tenuto un colloquio con il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. Ho confermato l’impegno dell’Ucraina per l’accordo. Siamo pronti a rimanere garanti della sicurezza alimentare mondiale. L’ho informato sulle conseguenze del terrore missilistico e del ricatto nucleare da parte della Federazione Russa”, ha scritto Zelensky.(Kiu)