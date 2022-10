© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo Consiglio dei ministri è disastroso. “Nessun provvedimento contro inflazione e caro bollette per famiglie e imprese. Misure no vax ideologiche e pericolose sul Covid. Stop alla Riforma Cartabia, che non migliora la giustizia ma rischia solo di far saltare le risorse del Pnrr. Peggio di così...". Lo scrive sul suo profilo Twitter Piero De Luca, vice capogruppo del Partito democratico (Pd). (Rin)