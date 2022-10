Usa: assalitore di Paul Pelosi accusato di aggressione e tentato sequestro di persona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- David DePape, l’uomo che la settimana scorsa ha aggredito a martellate Paul Pelosi, il marito della presidente della Camera dei rappresentanti, Nancy Pelosi, dopo aver fatto irruzione nella loro abitazione a San Francisco, in California, è stato accusato di aggressione aggravata e tentato sequestro di persona. Lo ha annunciato l’ufficio del procuratore del distretto settentrionale della California, aggiungendo che il 42enne rischia fino a 20 anni di prigione. Tra i capi di accusa ci sarebbe anche l’aggressione nei confronti di un parente di un funzionario pubblico, che da solo potrebbe aggiungere fino a 30 anni di carcere alla sentenza. Le accuse federali saranno aggiunte a quelle delle autorità giudiziarie statali, che dovrebbero essere annunciate in un secondo momento. Fonti anonime informate dei fatti hanno riferito all’emittente “Cnn” che Paul Pelosi è stato interrogato nel fine settimana dalle forze dell’ordine, fornendo dettagli aggiuntivi sull’aggressione. (Was)