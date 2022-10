Giustizia: Malan (Fd'I), ergastolo ostativo conferma giusta strada governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’approvazione oggi in sede di Consiglio dei ministri del decreto sull’ergastolo ostativo conferma che il governo ha intrapreso la strada giusta sulla lotta al crimine organizzato". Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Lucio Malan. "Si tratta - osserva Malan - di un provvedimento volto a impedire a mafiosi ed eversori di godere di permessi e premi, a meno che non decidano di collaborare con la giustizia ed entrare in un percorso socio-rieducativo coerente al principio costituzionale di funzione rieducativa della pena. Il governo presieduto da Giorgia Meloni sta dimostrando sin dai primi passi di sapere quali mosse compiere sia in vista di una riforma complessiva del nostro sistema giudiziario, sia su un approccio più razionale al contrasto alla pandemia sia sulla tutela dell’ordine pubblico".(Rin)