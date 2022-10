Argentina-Ue: Borrell incontra governatore provincia di Neuquen, focus su agenda energetica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al centro dell'interesse europeo, ha detto Borrel, non ci sono solo le riserve di gas del giacimento argentino di Vaca Muerta, ma anche l'idrogeno verde e il denominato triangolo del litio, composto da Argentina, Cile e Bolivia. "Posso assicurare che saremo un grande mercato potenziale per la vostra produzione", ha detto l'Alto commissario Ue. "A Bruxelles si parla molto di quanto litio c'è in Cina ed Afghanistan ma bisogna ricordare che il 60 per cento delle riserve mondiali di questo minerale strategico è in Sudamerica, nel cosiddetto triangolo del litio". "Non c'è bisogno di andarlo a cercare in Cina, è qui", ha dichiarato Borrell. "Abbiamo già siglato partenariati con sette paesi della regione e vogliamo ratificare l'accordo con il Mercato comune dell'America meridionale (Mercosur)", ha ricordato in questo senso Borrell. (segue) (Abu)