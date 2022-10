Argentina-Ue: Borrell incontra governatore provincia di Neuquen, focus su agenda energetica (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo dati del governo argentino su Vaca Muerta negli ultimi anni sono già stati investiti 30 miliardi di dollari e saranno necessari investimenti per altri 65 miliardi per arrivare alla produzione massima stimata in 700 mila barili di petrolio e 140 miliardi di metri cubici di gas giornalieri. Il bacino rappresenta attualmente il 45 per cento della produzione di petrolio dell'Argentina e il 64 per cento del gas. La sua produzione giornaliera secondo gli ultimi dati è di 92 milioni di metri cubi di gas e 280 mila barili di petrolio. L’obiettivo del governo è quello di riuscire a completare il primo tratto di un nuovo gasdotto in modo che sia già operativo prima dell’inizio dell’inverno 2023. La pipeline permetterà un aumento della capacità di trasporto totale fino a 44 milioni di metri cubi al giorno, consentendo di soddisfare pienamente la domanda interna di gas argentino e di potenziare la capacità di esportazione del Paese. (segue) (Abu)