Argentina-Ue: Borrell incontra governatore provincia di Neuquen, focus su agenda energetica (7)

- Proprio per favorire gli investimenti nel settore il governo argentino ha di recente annunciato una serie di misure per promuovere l'aumento della produzione di petrolio e gas principalmente dal bacino non convenzionale di Vaca Muerta. "A partire dal primo gennaio il settore potrà godere di un'enorme quantità di vantaggi competitivi legati all'aumento della produzione", ha annunciato il ministro dell'Economia dell'Argentina, Sergio Massa, sottolineando in particolare la possibilità di un accesso privilegiato alle divise straniere. Il ministro ha affermato anche che verrà stabilita "l'intoccabilità giuridica dei contratti di esportazione sorti dall'incremento della produzione", un "blindaggio", ha aggiunto Massa, "che ci renderà con il resto dei paesi della regione". Oltre a questo, il titolare del dicastero dell'Economia ha annunciato anche una linea di credito agevolata per gli investimenti delle Pmi legate all'indotto del bacino oltre ad una serie di benefici fiscali e la creazione di un canale agevolato per l'autorizzazione all'importazioni di macchinari. (Abu)