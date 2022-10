Algeria: Sonatrach firma memorandum con Autorità araba per investimenti e sviluppo agricolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo algerino Sonatrach ha firmato un memorandum d'intesa con l'Autorità araba per gli investimenti e lo sviluppo agricolo (Aaaid), relativo al rafforzamento della cooperazione tra le due parti nel campo dell'agricoltura. Lo ha reso noto la compagnia algerina, secondo la quale il memorandum è stato firmato dall’amministratore delegato di Sonatrach, Toufik Hakkar, e dal presidente di Aaaid, Mohamed Benabid El Mazroui, alla presenza di diversi dirigenti del gruppo. Il protocollo d'intesa concluso copre diversi ambiti di cooperazione, in particolare lo studio delle opportunità di investimento congiunto nei settori dell'agricoltura e della produzione vegetale e animale in Algeria. La controllata Sonatrach "Attività agroalimentari (3A)" sarà responsabile dell'attuazione di questo accordo. L'Autorità araba per gli investimenti e lo sviluppo agricolo è un'organizzazione finanziaria araba indipendente che contribuisce a 53 grandi aziende agricole in 12 paesi arabi sostenendo diversi piani di sviluppo agricolo.(Ala)