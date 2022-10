Brasile: Lula di nuovo presidente, ma lo spareggio con Bolsonaro lascia un Paese diviso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pur se non inattesa, la vittoria di Luiz Inacio Lula da Silva alle presidenziali lascia diversi interrogativi sul futuro del Brasile. Il leader del Partito dei lavoratori (Pt) ha ottenuto oltre 60 milioni di voti, cifra mai toccata prima da un candidato alle presidenziali, ma con un vantaggio sul capo dello Stato in carica, Jair Bolsonaro, di appena 1,8 punti percentuali, dati - assieme al calo delle astensioni tra il primo e secondo turno - che fotografano il coinvolgimento dell'elettorato e la profonda spaccatura politica del Paese amazzonico. Il risultato, con Lula che chiude al 50,9 per cento e Bolsonaro al 49,1, sconfessa per la seconda volta i pronostici dei sondaggi, che in gran parte descrivevano uno scarto di 5 punti in favore dell'ex sindacalista. Anche in questo caso, risulta sottostimato l'elettorato del presidente in carica, il cui peso elettorale lo si trova anche in altri risultati della tornata elettorale. (segue) (Brb)