Brasile: Lula di nuovo presidente, ma lo spareggio con Bolsonaro lascia un Paese diviso (2)

- Su tutti, la vittoria di Tarcisio Gomes de Freitas nelle elezioni a governatore di San Paolo, il più popoloso Stato del Brasile. Tarcisio ha ottenuto il 55,27 per cento dei voti, sconfiggendo Fernando Haddad, del Partito dei lavoratori (Pt), fermo al 44,73 per cento. Si tratta di una importante affermazione per il nuovo governatore, candidato del presidente Jair Bolsonaro: Tarcisio prende infatti il controllo dello Stato responsabile di circa un terzo dell'economia nazionale, mettendo fine ai 28 anni di governi dei conservatori dei Partito della socialdemocrazia brasiliana (Pdsb). Già ministro delle Infrastrutture nel governo Bolsonaro, Tarcisio ha celebrato il successo invitando a superare le divisioni degli ultimi mesi, ritenendo "fondamentale" stabilire una sintonia con il governo federale, dal 1 gennaio 2023 in mano all'avversario politico Luiz Inacio Lula da Silva. (segue) (Brb)