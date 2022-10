Brasile: Lula di nuovo presidente, ma lo spareggio con Bolsonaro lascia un Paese diviso (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vittoria di Tarcisio, originario di Rio de Janeiro, assume un valore ancora più importante considerato il suo scarso radicamento sul territorio. Haddad, già sfortunato antagonista di Bolsonaro alle presidenziali del 2018, rappresentava il fronte progressista più ampio, con richiami alla socialdemocrazia classica (trasporti pubblici, sanità convenzionata, assistenza sociale). Haddad, già apprezzato sindaco di San Paolo e ministro della Cultura nei governi Lula, aveva iniziato la campagna elettorale col forte favore dei sondaggi. Un margine che si è andato via via attenuando fino alla sonora sconfitta registrata al primo turno, con 1,5 milioni di voti in meno rispetto a Tarcisio. (segue) (Brb)