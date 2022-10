Brasile: Lula di nuovo presidente, ma lo spareggio con Bolsonaro lascia un Paese diviso (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversamente sono andate le cose in un'altra sfida attesa, quella di Rio Grande do Sul, dove Onyx Lorenzoni, altro uomo fidato di Bolsonaro, ha sperperato il vantaggio accumulato al primo turno e ceduto le redini della quarta economia del Paese al governatore uscente Eduardo Leite. Al vincitore, che in tre settimane ha conquistato quasi due milioni di voti in più, è andato anche l'appoggio esterno del Pt di Lula, che non era riuscito a piazzare il proprio candidato al primo turno. Il Partito liberale (Pl), con cui Bolsonaro si è candidato alla presidenza, aveva confermato già al primo turno Claudio Castro alla guida dello Stato di Rio de Janeiro, carica che aveva assunto l’anno scorso dopo l’impeachment del governatore, Wilson Witzel. (segue) (Brb)