Brasile: Lula di nuovo presidente, ma lo spareggio con Bolsonaro lascia un Paese diviso (5)

- Alla guida del Distretto federale, la circoscrizione della capitale Brasilia, si conferma poi Ibaneis Rocha, un altro politico ritenuto molto vicino al presidente uscente, seppur con meno vigore rispetto a qualche anno fa. Hamilton Mourao, il vicepresidente uscente, ha vinto le elezioni a senatore per lo Stato di Rio Grande do Sul, mentre rimane da segnalare la vittoria da senatore per Sergio Moro, “star” dei processi “Lava Jato”, ministro della Sicurezza dei primi anni del governo Bolsonaro, e firmatario di diverse sentenze di condanna – poi azzerato – contro Lula. A livello nazionale il Pl di Bolsonaro ottiene alle due camere i gruppi parlamentari più corposi, ma l'ago della bilancia rimane il cosiddetto "centrao", il corposo insieme dei partiti di centro, non ideologici, che da tempo puntellano il governo di turno. (segue) (Brb)