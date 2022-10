Brasile: Lula di nuovo presidente, ma lo spareggio con Bolsonaro lascia un Paese diviso (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo rimane l'incognita dell'atteggiamento di Bolsonaro sull'esito delle urne. Il presidente, che ha nei mesi scorsi paventato diversi allarmi sulla regolarità del voto, rimane in un silenzio che rompe con la tradizione: nessun riconoscimento ufficiale della sconfitta e nessuna telefonata rituale a Lula. Il tribunale supremo elettorale (Tse) per ora non vede allarmi legati a possibili contestazioni e le note più delicate arrivano dai blocchi stradali effettuati da diversi autotrasportatori, con i mezzi e con i copertoni bruciati, pronti a contestare l'esito del voto. Un altro dei punti critici è quello legato alla transizione dei poteri. La legge consente infatti al presidente eletto di comporre una squadra di funzionari che da qui al 1 gennaio dovrebbe acquisire le principali informazioni sui principali dossier del governo in carica e preparare i provvedimenti da varare, eventualmente, già il giorno dell'insediamento. (segue) (Brb)