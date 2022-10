Brasile: Lula di nuovo presidente, ma lo spareggio con Bolsonaro lascia un Paese diviso (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un lavoro per cui sarebbe però determinante l'interazione con l'analogo gruppo che il presidente uscente dovrebbe allestire, ma che, in assenza di un riconoscimento formale del risultato delle elezioni può ritardare ancora. Nel primo discorso pronunciato dopo la proclamazione del risultato, Lula ha detto di sentirsi "felice a metà", perché per governare "ho bisogno di sapere se il presidente che abbiamo battuto permetterà una transizione, e che la gente possa avere conoscenza delle cose". La "transizione" comporta infatti anche un lavoro di pubblicità dei principali dati amministrativi, economici e delle principali decisioni politiche del governo uscente. (Brb)