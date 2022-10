Usa: Trump chiede a Corte suprema di bloccare consegna sue dichiarazioni dei redditi al Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha chiesto alla Corte suprema di intervenire dopo che un tribunale ha ordinato all’Agenzia delle entrate di consegnare alla commissione parlamentare per l’impiego dei fondi pubblici le sue dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni. A meno di otto giorni dalle elezioni di medio termine, un riscontro positivo da parte della Corte suprema potrebbe impedire alla commissione di ricevere le dichiarazioni dei redditi per svariati anni: inoltre, i repubblicani potrebbero porre fine all’inchiesta se dovessero riuscire a conquistare il controllo della Camera dei rappresentanti alle elezioni di medio termine, in programma per il prossimo 8 novembre. La commissione ha chiesto di ricevere le dichiarazioni dei redditi di Trump e di alcune delle sue aziende, relativamente al periodo 2015-2020, dopo l’ex segretario al Tesoro, Steven Mnuchin, ha rifiutato in passato di consegnare le informazioni accusando la commissione di essere motivata da fini politici. Lo scorso dicembre, il giudice federale Trevor McFadden ha fatto sapere che il Tesoro avrebbe dovuto consegnare le informazioni richieste dalla commissione. Trump ha quindi fatto ricorso presso la Corte d’appello del circuito giudiziario del distretto di Columbia, che in due occasioni consecutive ha respinto la richiesta. (Was)