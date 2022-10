Governo: Della Vedova, da Meloni messaggio autoritario, populista e antiscientifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Primo Cdm e primo nuovo reato introdotto, partecipazione a Rave party con galera fino a 6 anni: più manette per tutti. Poi, cambiale elettorale pagata a ai no-vax, con fine obbligo e reintegro dei medici anti-vaccino: messaggio chiaro e sbagliato, il governo non insisterà più sulle vaccinazioni". Lo scrive su Twitter il segretario di +Europa, Benedetto Della Vedova, che aggiunge: "Dopo anni di benaltrismo sui 'reali bisogni degli italiani', con i primi provvedimenti Meloni non smette di fare propaganda e manda un messaggio autoritario e uno populista e antiscientifico. Dalla propaganda di lotta alla propaganda di governo". (Rin)