India: da Biden condoglianze dopo crollo del ponte, vicini a famiglie delle vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha fatto le sue condoglianze alle famiglie delle vittime rimaste uccise a seguito del crollo di un ponte pedonale in India, che ha provocato la morte di oltre 140 persone. In una nota, il presidente ha ricordato che Stati Uniti e India sono “partner indispensabili, le cui popolazioni sono unite da legami molto forti e solidi: in questo momento difficile, siamo al fianco dei nostri amici indiani”. (Was)