Croazia: governo e sindacati firmano accordo su aumento stipendio base contratto collettivo nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Croazia e i sindacati dei servizi pubblici e privati del Paese hanno firmato oggi l'accordo per aumentare lo stipendio base del contratto collettivo del 6 per cento dal mese di novembre 2022 e di un altro 2 per cento dal primo aprile del 2023. Lo scrive l'emittente radiotelevisiva "Hrt", secondo cui allo stesso tempo, i dipendenti riceveranno un bonus natalizio di 1.750 kune (circa 230 euro), un regalo per i figli che arriverà fino a 100 euro e un'indennità per le ferie più alta. Nella sessione del governo, il premier Andrej Plenkovic ha valutato che la firma dell'accordo con i sindacati, che garantisce un aumento degli stipendi di base e di altri diritti materiali "a 240 mila dipendenti" del settore pubblico e statale, "conferma l'impegno del governo nel dialogo sociale". (Seb)