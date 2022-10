Imprese: Mps, concluso periodo di offerta in opzione di aumento capitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tale percentuale potrà, inoltre, aumentare per effetto delle ulteriori eventuali sottoscrizioni, a valere sui diritti inoptati, che potranno essere acquisiti durante l’asta che si terrà nelle giornate del primo novembre e 2 novembre 2022 (salvo chiusura anticipata in caso di vendita integrale dei diritti inoptati). Mediobanca – Banca di Credito Finanziario Spa nelle sedute del primo novembre 2022 e 2 novembre 2022, coordinerà l’offerta dei diritti inoptati che saranno offerti in Borsa, sul mercato regolamentato Euronext Milan, con il codice Isin IT0005509010, ai sensi dell’art. 2441, comma 3, del Codice civile (Asta dell’inoptato). I diritti inoptati potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle nuove azioni, al prezzo di 2,00 euro per nuova azione, sulla base di un rapporto di 374 nuove azioni ogni tre diritti inoptati posseduti. L’esercizio dei diritti inoptati e, conseguentemente, la sottoscrizione delle nuove azioni, dovranno essere effettuati tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli Spa, a pena di decadenza, entro e non oltre le ore 14:00 del 3 novembre 2022. Con riferimento ai risultati al termine del periodo di opzione, si precisa inoltre che per 551.352 diritti di opzione esercitati, corrispondenti a 68.735.216 nuove azioni, per un controvalore complessivo pari a 137.470.432 euro, è stata richiesta la consegna delle nuove azioni secondo la modalità rolling. In particolare, ministero dell’Economia e delle Finanze: ha esercitato integralmente i diritti di opzione ad esso spettanti, pari al 64,23 per cento delle nuove azioni e, pertanto ha sottoscritto, optando per la modalità rolling, 44.150.326 nuove azioni, per un importo complessivo pari a 88.300.652 euro; e ha sottoscritto, optando per la consegna alla data di regolamento dell’aumento di capitale, le rimanenti 758.541.190 nuove azioni, per un importo complessivo pari a 1.517.082.380 euro. (Rin)