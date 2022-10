Torino: Forza Italia su violenza residenza universitaria, andare oltre la solidarietà servono video-sorveglianza e pattugliamento adeguati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo rimasti sconcertati nell'apprendere dello stupro avvenuto all'interno della residenza universitaria Borsellino. E' assurdo che in un luogo dove si dovrebbe essere al sicuro possa avvenire un fatto così inquietante. Siamo vicini alla giovane ventitreenne che ha subito la violenza e alla sua famiglia. Crediamo però che non sia sufficiente la solidarietà: è necessario un deciso cambio di passo da parte dell'Amministrazione comunale affinché fatti come questi non si possano ripetere. Lo hanno affermato in una nota i coordinatori Provinciale e Cittadino di Forza Italia Torino Roberto Rosso e Marco Fontana, il coordinatore di FI Giovani Torino Marco Gitto e il capogruppo di Forza Italia in Regione Piemonte Paolo Ruzzola. "Dalle prime ricostruzioni risulta inaccettabile che un esterno, se verrà confermata questa ricostruzione degli inquirenti, abbia potuto entrare nel complesso e abbia avuto libero accesso, senza alcun tipo di controllo, fino a raggiungere il nono piano della stessa. E' necessario un deciso cambio di passo al riguardo, assicurando una adeguata video-sorveglianza e pattugliamento di luoghi sensibili come quelli in prossimità di campus universitari e Accademie. E' necessario assicurare la sicurezza sia all'esterno sia all'interno e non solo ora in quel sito dove è avvenuto lo stupro ma anche in tutti gli altri presenti in città. Torino se vuole avere una vocazione di città universitaria deve garantire la sicurezza degli studenti ospitati: si tratta di una sfida di civiltà inderogabile", hanno concluso da Forza Italia. (Rpi)