Portogallo-Italia: ambasciatore Formosa in visita presso autorità della regione autonoma della Azzorre

- Si è conclusa oggi la visita alle Azzorre dell'ambasciatore d'Italia in Portogallo, Carlo Formosa, che dal 26 al 28 ottobre ha incontrato le alte autorità della Regione Autonoma portoghese situata al centro dell'Oceano Atlantico e nota, oltre che per il turismo legato ai suoi straordinari paesaggi di origine vulcanica, per le sue politiche di attrazione per le aziende che operano nel campo dell'innovazione e del digitale, nonché per i piani di sviluppo dei programmi nazionali nel settore spaziale. Nel capoluogo azzorriano, Ponta Delgada, l'ambasciatore ha incontrato il presidente del governo regionale, José Manuel Bolieiro, e il sindaco di Ponta Delgada, Pedro Nascimento Cabral, nelle rispettive sedi istituzionali. Successivamente, spostandosi nell'isola di Faial, ha avuto un colloquio con il presidente dell'Assemblea Legislativa azzorriana, Luis Garcia e il Sindaco della città di Horta, capitale dell'isola, Carlos Manuel Ferreira. In visita a tre delle nove isole che compongono l'arcipelago (Sao Miguel, Faial e Pico) Formosa ha inoltre incontrato rappresentanti delle principali istituzioni locali nonché della comunità italiana ivi residente e ha colto l'occasione anche per presentare alle autorità e alla società civile la candidatura di Roma ad ospitare l'Expo nel 2030 con un progetto volto a potenziare l'inclusione territoriale e culturale delle regioni periferiche, attraverso la cooperazione istituzionale a tutti i livelli. (Spm)