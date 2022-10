Sociale: Cri, si concludono Stati generali Gioventù, rimettere uomo al centro di tutto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un viaggio nel confronto, tra le idee, le storie e le ispirazioni di una comunità in movimento: quella dei Giovani della Croce rossa italiana. Un cammino verso l'innovazione, la partecipazione e i nuovi confini del volontariato, il tutto nel desiderio costante di fare rete, all'interno e all'esterno dell'associazione. Si concludono così - riferisce una nota - gli "Stati generali della Gioventù", la "tre giorni" di workshop tematici e panel di approfondimento, svolti insieme a esponenti della società civile e delle maggiori realtà giovanili italiane ed internazionali. "Stiamo vivendo a livello globale la 'tempesta perfetta'. Abbiamo vissuto e stiamo ancora affrontando il Covid, cui si è sommata l'emergenza Ucraina. Ma i riflettori, giustamente puntati in quei contesti, hanno oscurato totalmente altri drammi: in questo momento, nel Corno d'Africa, ogni singolo minuto un bambino viene ospedalizzato per malnutrizione in quella che è la peggiore crisi dal 1984. Il mondo è distratto ed è come se ci fossero esseri umani di serie 'a' e di serie 'b'. Tutti ciò è inaccettabile: non c'è sufficiente attenzione – ha spiegato Francesco Rocca, presidente della Croce rossa italiana – ai drammi che diversi Paesi vivono a causa delle conseguenze del cambiamento climatico. Dobbiamo rimettere l'uomo al centro di tutto, è questa la realtà che ci interessa. E ciò deve avvenire sia all'interno e che all'esterno dell'associazione". (segue) (Rin)